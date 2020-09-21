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اقتراح من الزراعة بوقف الضرائب العقارية والقيمة المضافة لدعم صناعة الدواجن

03:00 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
اقتراح من الزراعة بوقف الضرائب العقارية والقيمة المضافة لدعم صناعة الدواجن

دواجن

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها اسعى لاتخاد خطوات غير مسبوقة لدعم مربي الدواجن بشكل خاص.

ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضروة دعم المربين من خلال توافر بعض وسائل الدعم من أهمها إلغاء القيمة المضافة ودعم منشآت المربين.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة تقدمت بمشروع قرار لمجلس الوزراء إلغاء إقرار القيمة المضافة 14% على منتجات الأعلاف، بالإضافة إلى وقف الضرائب العقارية لمدة عام على منشآت الدواجن، مشيرًا إلى تقديم هذا الاقتراح لمجلس الوزراء منذ شهر ونصف طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف الصياد، في تصريح خاص أدلى لـ"مصراوي"، أن كافة الجهود المبذولة من قبل الوزارة تأتي ضمن خطوات الدعم للمنتجين والمربين، لافتًا إلى أن القرار في مجلس الدولة وننتظر الموافقة علية قريبًا بعد مناقشته بعد 3 جلسات.

صناعة الدواجن وزارة الزراعة دعم مربي الدواجن الضرائب العقارية ضريبة القيمة المضافة

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