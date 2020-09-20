مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة "Chair airline" السويسرية
كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "Chair airline" السويسرية، قادمة من مدينة زيورخ، رحلة رقم GM3506 من طراز الآيرباص A319، عقب توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.
واستقبل فريق مصر للطيران للخدمات الأرضية، الرحلة وقدم الخدمة الأرضية للطائرة بالتنسيق مع إدارة المطار، كما قام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود وتقديم لهم كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102015
عدد المصابين
-
89532
عدد المتعافين
-
5770
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
30974684
عدد المصابين
-
22570451
عدد المتعافين
-
960838
عدد الوفيات
إعلان