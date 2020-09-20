يروي تاريخ عواصم مصر الـ9.. العناني يتفقد متحف العاصمة الإدارية ويوجّه بسرعة الانتهاء منه



(مصراوي):

تفقد صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات سير الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

رافقه خلال الجولة اللواء محمد أمين مساعد السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي وأعضاء اللجنة.

شملت الزيارة جولة بالقاعة الرئيسية للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بها حيث يتم الآن وضع فتارين العرض الخاصة بالقطع الأثرية وفقًا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها.

وخلال الجولة وجّه العناني بإضافة المزيد من القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، لإثراء سيناريو العرض المتحفي، وإعطاء صورة متكاملة لشكل وتطور العواصم المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

كما وجه بوضع خريطة للمواقع الأثرية في مصر عليها أيضًا مواقع العواصم المصرية المختلفة عبر العصور، بالإضافة إلى وضع لوحات مصورة لجميع المحافظات المصرية الحالية.

كما سيتم تطوير منطقة العرض الخارجي للمتحف لتشمل عرض بعض القطع الأثرية، وعمل تصميم لاند سكيب لمناطق خضراء يتم زراعتها بنبات البردي وزهرة اللوتس، رمزي الشمال والجنوب عند المصري القديم.

ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الأعمال المقررة بأعلى كفاءة، ووعد بزيارات مكثفة خلال الفترة القليلة القادمة لمتابعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

تجدر الإشارة إلى أن المتحف يروى تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم كالتالي: أولًا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيًا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثًا المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثاني، ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.