بممر شرفي.. مصر للطيران ومطار نيويورك يحتفلان بالطيار هشام شرف في آخر رحلاته

كتب- محمد عبيد:

في لفتة هي الأولى من نوعها، فاجئ الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعدد من كبار قائدي الطرازات وطياري الشركة وقطاع العمليات الجوية، الطيار هشام شرف قائد طراز البوينج B777 الذي أتم رحلته الأخيرة بالشركة وبلوغه 65 عامًا، فور وصوله مطار القاهرة بعد عودته من نيويورك، بممر شرفي، وقدموا له الورود والهدايا التذكارية تقديرًا منهم له وتمنوا له التوفيق في حياته المقبلة.

وأثناء الرحلة حرص أفراد طاقم رحلة نيويورك على مشاركة الركاب في تهنئة الطيار هشام شرف، في آخر رحلة طيران له عبر النداء الداخلي بالطائرة، معربين عن مشاعرهم الطيبة نحو قائدهم الذي أعطاهم من خبرته الكبيرة طوال فترة عمله، كما قامت أيضًا إدارة مطار جون كنيدي في نيويورك بالاحتفال بالطيار هشام شرف قبل إقلاع الرحلة وتهنئته عبر برج المراقبة.

وأعرب الطيار هشام شرف عن سعادته بهذه المفاجأة التي كانت في انتظاره بالمطار من زملائه من أفراد الركب الطائر، وتمنى لهم جميعًا النجاح في حياتهم القادمة والتوفيق للشركة الوطنية مصر للطيران.

يذكر أن شرف التحق بشركة مصر للطيران عام 1985، وشغل وظيفة مساعد على طرازات البوينج B737 وB767 ثم قائدًا لطرازات B737-200 , B777.

وحقق أكثر من 20 ألف ساعة طيران، وقاد الطائرة طراز B777 لأكثر من 17 عامًا، وتمتع طوال فترة عمله بالسيرة الطيبة والخلق والعلاقات الودية.