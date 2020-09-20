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قرار جمهوري بمعاشات استثنائية لضباط صف متطوعين ومجندين سابقين بالقوات المسلحة

07:16 م الأحد 20 سبتمبر 2020
قرار جمهوري بمعاشات استثنائية لضباط صف متطوعين ومجندين سابقين بالقوات المسلحة


القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 551 لسنة 2020، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

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Asha
معاشات استثنائية ضباط الصف المجندين السابقين

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