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رئيس الوزراء يكلف بتوطين صناعة "التابلت" بالتعاون مع الشركات العالمية

07:09 م الأحد 20 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء يكلف بتوطين صناعة "التابلت" بالتعاون مع الشركات العالمية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

(مصراوي):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة "التابلت" في مصر.

وأوضح سعد أن رئيس مجلس الوزراء، كلّف بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلي لـ"التابلت"، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل في توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60%، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية التي تطلبها في المنتج، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق واعدة من المستخدمين، يقدر بالملايين.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صناعة التابلت طارق شوقي

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