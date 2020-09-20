141 نائبًا بـ"الشيوخ" يستخرجون كارنيهات عضوية المجلس

(مصراوي):

أنهى 141 نائبًا في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إجراءات استخراج كارنيه العضوية، في اليوم الأول لاستقبال النواب مجلس الشيوخ الجدد.

وكان أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، النائب أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وياسر الهضيبي، وأحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي.

وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد غدًا الاثنين.

وأعلن المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، اليوم في تصريحات صحفية، أن استقبال النواب الجدد سيستمر على مدار الأيام المقبلة مراعاة للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم الحضور اليوم أو غدًا، لاستخراج كارنيه العضوية.