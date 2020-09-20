مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يناقش خطة 2021.. ويقرر زيادة الجوائز



(مصراوي):

قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، زيادة عدد الجوائز الممنوحة لشباب الفنانين والمبدعين، تلبية لاحتياجات الوسط الثقافي والفني واستثمارًا لنجاح الدورة الأولى لجائزة المؤسسة التي شهدت إقبالًا كثيفًا من مئات الشباب.

وناقش مجلس الأمناء في اجتماعه الذي عقد بمقر المؤسسة بالزمالك جميع الأحداث المستجدة، وخطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2021، كما ناقش أهم المجالات التي ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى الشباب الذين يستحقون الدعم والاحتفاء والتشجيع على الإبداع والابتكار.

وأسفر الاجتماع عن العديد من القررات التي تخدم الشباب وتسهم في تقديمهم إلى الحياة الثقافية بصورة لائقة، كما اهتم مجلس الأمناء بتدعيم العديد من المجالات التي توارت عن الاهتمام العام برغم أهميتها وحتمية وجودها، ووضع المجلس إستراتيجية الدورة المقبلة من الانشطة والجوائز التي سوف يعلن عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

ورشح مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني انضمام الإعلامية المتميزة جاسمين طه زكي إلى أعضاء مجلس الأمناء لكفاءئها ودعمها الدائم للمؤسسة.