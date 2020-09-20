أحمد دياب يستخرج كارنية عضوية الشيوخ

كتب– أسامة علي:

استخرج النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للقائمة والفردي، معلنة فوز دياب، بعد حصوله على 170036 من إجمالي الأصوات الصحيحة بالجيزة.

ونستعرض في السطور التالية نبذة عن سيرته الذاتية:

- خاض أحمد دياب، انتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رقم 5، رمز قناة السويس، وهو من مواليد حي العجوزة، محافظة الجيزة في عام 1978.

- حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، وحصل من الجامعة العريقة أيضًا على الدراسات العليا في جودة الإدارة.

- يمتلك خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال تتجاوز 26 عامًا؛ حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال عام 1998، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركات "الصعيد الوطنية للصلب"، و"ليبرتي برودكشن" و"فيوتشر أوتوموتيف".

إسهامات دياب الرياضية

وفي المجال الرياضي، لدى مرشح حزب "مستقبل وطن" باع كبير؛ إذ أسهم في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي التي يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب لها، وأسهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

نظَّم دياب، خلال الفترة الأخيرة، كثيرًا من البطولات للناشئين، شارك بها ما يزيد على 3500 ناشئ يمثلون 42 ناديًا؛ وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كل المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر.

ويمتلك مرشح "مستقبل وطن" بصمة كبيرة في مجال التعليم الرياضي، بالعمل على تدشين أول وأكبر جامعة رياضية خاصة في مصر.

مساهمات العمل العام والتطوعي منذ الصغر

دياب منذ صغره له مساهمات كبيرة وكثيرة في العمل العام والتطوعي، وهو ما دفعه للمساهمة في تأسيس مؤسسة الصيد الخيرية التي لديها مشاركات كثيرة في مختلف مجالات العمل الخيري والمجتمعي والتطوعي.

وفور اختيار دياب من حزب مستقبل وطن لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، دشن مجموعة كبيرة من الرياضيين، واستطاعوا في ظرف ساعات قليلة أن يصلوا بالهاشتاح (#أحمد دياب مستقبل_الجيزة) إلى المركز الأول بين التغريدات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي الحملة التي شارك في تدشينها نخبة من نجوم مصر العاملين في المجال الرياضي؛ وعلى رأسهم سيف زاهر وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو وعماد متعب ومحمد فضل؛ وغيرهم من الرياضيين. وانضم إليهم مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم والرياضيين وعدد كبير من شباب محافظة الجيزة وأبنائها الذين يدعمون دياب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر أغسطس المقبل.​