قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 553 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.