أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

اليوم.. 139 نائبًا ونائبة يستخرجون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

05:04 م الأحد 20 سبتمبر 2020
اليوم.. 139 نائبًا ونائبة يستخرجون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

بدأت أمانة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استقبال النواب الجدد، لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين في الانتخابات، والذي يستمر لمدة يومين بمقر المجلس.

وبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم استخراج كارنيهات العضوية لهم اليوم خلال حفل الاستقبال من تنظيم الأمانة العامة للشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، 139 نائبًا ونائبة في اليوم الأول.

وكان في استقبال أعضاء الشيوخ، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

كارنيهات مجلس الشيوخ نواب مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101900

    عدد المصابين

  • 88666

    عدد المتعافين

  • 5750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30973469

    عدد المصابين

  • 22569238

    عدد المتعافين

  • 960826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر قمة بريميرليج.. تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا