اليوم.. 139 نائبًا ونائبة يستخرجون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:



بدأت أمانة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استقبال النواب الجدد، لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين في الانتخابات، والذي يستمر لمدة يومين بمقر المجلس.



وبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم استخراج كارنيهات العضوية لهم اليوم خلال حفل الاستقبال من تنظيم الأمانة العامة للشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، 139 نائبًا ونائبة في اليوم الأول.



وكان في استقبال أعضاء الشيوخ، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

