غدا.. "المرشدين السياحيين" تقدم كشفًا بأسماء المستبعدين من صرف الـ 500 جنيه للتضامن

كتب- يوسف عفيفي:



قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إنه سيتم تقديم الكشف الثاني بأسماء المستبعدين من صرف الدعم الاستثنائي بقيمة 500 جنيه، غدًا الاثنين، إلى وزارة التضامن الاجتماعي.



وطالب النحلة، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، المرشدين المستبعدين من الصرف لسبب غير حقيقي أو لم يصرف لهم الدعم إذا لم يكن تم تقديم شكوى بالرقم القومي وترخيص الوزارة للنقابة، بأن يرسلوها حتى تتمكن النقابة من إرسال شكواهم لصرف الدعم المستحق والبالغ 1000 جنيه على مدار شهرين.



وكشف النحلة، عن أن عدد المستبعدين من الصرف يقدر بنحو 2000 مرشد سياحي مسجلين في وزارة السياحة، وتقدموا بشكوى إلى النقابة نتيجة عدم صرف الدعم الاستثنائي في ظل جائحة كورونا.



وأشار نقيب المرشدين، إلى أنه تقدم، الأحد الماضي، إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بأسماء بعض المرشدين المستبعدين الذين تقدموا بشكوى وبلغ عددهم نحو 1200 مرشد سياحي، لافتًا إلى أن التواصل مع وزارة السياحة مستمر لإبلاغهم بعدد المستبعدين وفي انتظار الرد.



وتابع النحلة: بلغ عدد المرشدين السياحيين الذين تقدموا بشكوى منذ الأحد الماضي وحتى وقتنا هذا، أكثر من 600 اسم، والعدد قابل للزيادة، وفي انتظار أسماء الأعضاء المستبعدين حتى يتم جمع كل الأسماء وتقديمها غدًا؛ حتى يتمكنوا جميعًا من الصرف.



وناشد النحلة، المرشدين بعدم تكرار الإرسال لمن أرسل من قبل، متابعًا: "نبشركم بأن الجميع سيحصل على حقه كاملًا، وأتابع يوميًّا مع وزارة التضامن الاجتماعي واليوم بالوزارة لاطلاعكم على آخر الأخبار، وإيميل النقابة هو EGTGSGUIDE@GMAIL.COM".



يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعمًا لأسرهم وتخفيفًا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأشهر الأربعة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيًّا وفقًا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي، وذلك بدءًا من الثلاثاء 8 سبتمبر.