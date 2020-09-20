نواب بـ"الشيوخ": أوضاع المعلمين والمنظومة الصحية على رأس أولوياتنا

كتب- مصراوي:

قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال تسلم كارنيهات عضوية المجلس، إن الغرفة الثانية للبرلمان تمثل إضافة للحياة البرلمانية المصرية، مؤكدين أن الاهتمام بالمنظومة الصحية وتسويق المحاصيل الزراعية وتحسين أوضاع المعلمين على رأس أولوياتهم.

وأوضح النائب محمد عبدالمعطي، أن إلغاء غرامات الأرز عن الفلاحين والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والإداريين بالتربية والتعليم على رأس أولوياته.

وأشار عبدالمعطي، إلى أنه سينضم إلى لجنة المقترحات والشكاوى؛ باعتبارها مطبخًا أساسيًّا للحياة النيابية؛ لا سيما أنه يتم من خلالها طرح كل القضايا والرؤى المختلفة بشأن القضايا الملحة، لافتًا إلى أن قضايا الصحة ستكون ضمن اهتماماته بالمجلس التشريعي.

وأشاد عبدالمعطي، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين أجور المعلمين، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتحسين أوضاعهم.

ولفت إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ ستركز على عدد من القوانين التي أضرت بالمواطن؛ خاصة أن الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب في مركب واحد، والهدف مصلحة المواطن.

وأكد عبدالمعطي، أن وجود تسعير عادل للمحاصيل الزراعية يمثل أولوية قصوى له، لافتًا إلى أن الفلاح المصري يستحق مساندة كبيرة من الدولة.

وقال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود غرفة برلمانية ثانية يمثل قيمة مضافة للحياة السياسية في مصر؛ كونه يضم مجموعة من أصحاب الخبرات الكبيرة في المجالات المختلفة.

وأضاف هاشم، أنه سيركز بشكل أساسي على ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار النائب، إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديد ستكون لها أولوية كبيرة؛ حيث نجحت الدولة في تطبيق تلك المنظومة في محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات؛ وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تعميم ذلك المشروع الحيوي.

وأكد هاشم: هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية؛ وهو ما سيبني عليه نواب الشيوخ في المطالبة بزيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات.

ولفت إلى أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصري؛ ويتابعها جيدًا بدءًا من مشكلات المستلزمات الزراعية ونهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.

وشدد المهندس محمد سعد شلمة، عضو مجلس الشيوخ، على أن المجلس يمثل إضافة للحياة البرلمانية المصرية؛ وستتم الدراسة الجيدة والدقيقة للتشريعات التي تهم البلاد والمواطن.

وأعلن شلمة، عن رغبته في الانضمام إلى لجنة الزراعة بالشيوخ؛ نظرًا لمجال عمله في ذلك القطاع المهم، وأنه من محافظة زراعية؛ هي البحيرة، وأغلب أهلها يعملون في مجال الزراعة.

وتابع: أيضًا من ضمن أولوياتي يأتي ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات والعمل على وجود الأطباء بالمناوبة خلال ٢٤ ساعة بالمستشفيات، وكذلك ملف التعليم، سأسعى للعمل على سد العجز في المعلمين ومواجهة الدروس الخصوصية ورفع كفاءة المعلم وتحسين أوضاعه.