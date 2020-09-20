لمباشرة مهامها.. نقيب المحامين يدعو لجان النقابة العامة إلى الانعقاد وتحديد جدول الأعمال

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه دعا لجان النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه، إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال؛ للبدء في مباشرة نشاطها طبقًا لمهامها، آملًا أن يسهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات.

وأعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية، تشكيل اللجان، التي جاءت كالآتي:

1- لجان القبول:

الجدول العام:

1ـ محمود الداخلي

2ـ محمد الكسار

3ـ محمد عبدالنبي عبدالوهاب

4ـ سيد عبدالغني

5ـ محمد كركاب

6- محمد نجيب

7- نبيل صلاح- مدير اللجنة

الجدول الابتدائي:

1ـ محب المكاوي

2- عبدالحفيظ الروبي

3- أبوبكر الضوه

4- علي الصغير

5- ماجد حنا

6- صلاح سليمان

7- عيسى أبوعيسى

8. خالد أبوكراع

جدول الاستئناف:

1- أحمد سالم بسيوني

2ـ سعيد عبدالخالق

3- عمر هريدي

4- حسين الجمال

5- إسماعيل طه

6- فاطمة الزهراء غنيم

7- أسامة سالمان

جدول النقض:

1ـ النقيب رجائي عطية

2- مجدي ناجي أحمد سخى

3ـ يحيى التوني

4- أبوبكر الضوه

2- لجنة العلاج:

1ـ محمد إبراهيم فزاع

2ـ محمد عبدالنبي عبدالوهاب

3ـ فاطمة الزهراء غنيم

4ـ ماجد حنا ولسن

5ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

6- مجدي سخى

7- يحيى التوني

8- عمر هريدي

9- إسماعيل طه

10- محمد نجيب

11- محمد الكسار

12- محب المكاوي

13- صلاح سليمان

3- لجنة المعاشات والإعانات:

1ـ أحمد سالم بسيوني

2ـ محمد إبراهيم فزاع

3- مجدي سخى

4- سعيد عبدالخالق

5ـ محمد عبدالعظيم كركاب

6- صلاح سليمان

7- أبوبكر الضوه

4- لجنة المشروعات والإسكان:

1ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

2ـ محمد خلف حسين الكسار

3ـ علي محمد الصغير

4- محمود الداخلي

5- لجنة الفكر القانوني والمجلة:

1- النقيب رجائي عطية

2ـ محمد عبدالنبي عبدالوهاب

3- صلاح سليمان

4ـ عبدالمجيد هارون أحمد

5- أسامة سالمان

6- عمر هريدي

6- لجنة معهد المحاماة:

1ـ حسين عبد الوهاب الجمال

2ـ إسماعيل طه إسماعيل

3ـ فاطمة الزهراء غنيم

7- لجنة الإدارات القانونية:

1ـ هشام لطفي بليح

2ـ علي محمد الصغير

3ـ أسامة إبراهيم سالمان

8- لجنة التأديب:

1ـ محمود محمد الداخلي

2ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

3ـ عبدالمجيد هارون

4- نبيل عبدالسلام

9- لجنة الدفاع والحريات:

1- النقيب رجائي عطية

2ـ نبيل حسن عبدالسلام

3ـ محب عبدالعزيز المكاوي

4- يحيى التوني

5- صلاح الدين حسين سليمان

6- مجدي سخى

7- فاطمة الزهراء غنيم

8- محمود الداخلي

10- لجنة الرعاية الاجتماعية:

محمد أحمد نجيب

11- لجنة الرحلات والمصايف:

1ـ سيف النصر السيد حماد

2ـ محمد عبدالوهاب

3- محمد الكسار

4- خالد أبوكراع

5- محمد نجيب

6- إسماعيل طه

7- عيسى أبوعيسى

12- لجنة الشباب:

محمد عبدالنبي عبدالوهاب

13- لجنة المرأة:

فاطمة الزهراء غنيم

14- لجنة النقابات الفرعية:

1ـ نبيل حسن عبدالسلام

2ـ عمر جلال هريدي

3ـ محب عبدالعزيز المكاوي

4ـ محود محمد الداخلي

5- سيف النصر السيد حماد

15- لجنة التطوير والميكنة:

صلاح الدين حسين سليمان

16ـ لجنة الأندية:

1ـ محب مكاوي

2ـ محمود الداخلي

3- عمر هريدي

4- عبدالمجيد هارون

5- عبدالحفيظ الروبي

17- لجنة الصندوق:

1- النقيب رجائي عطية

2- مجدي سخى

3- سيد عبدالغني

4- محمد الكسار

5- عبدالحفيظ الروبي

6- محمود الداخلي

7- يحيى التوني

8- عمر هريدي

9- أبوبكر الضوه

10- نبيل عبدالسلام

11- عبد المجيد هارون

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