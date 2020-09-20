المطار: ضبط 5 آلاف قرص مخدر مع راكب قادم من إيطاليا

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 5 آلاف قرص مخدر مع راكب مصري فور وصوله من إيطاليا، أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حاليه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، اشتبه عبدالعال نعمان، مدير إدارة الجمارك، في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" بمعرفة عماد جاد الله، مأمور الفحص والذي أكد الاشتباه، وبالعرض على تامر رمزي، مشرف الجمارك، قرر تكليف محمد نبيل ومصطفى صادق مأمورا الضبط بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 5 آلاف قرص مخدر "أوكسي كونتين"، مخبأة بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.