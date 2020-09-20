الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 29 سبتمبر
كتب- مصراوي:
قالت نقابة الصحفيين، إنه بناءً على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، من الثلاثاء 22 سبتمبر وحتى الثلاثاء 29 سبتمبر، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول بمبنى النقابة.
وأوضحت اللجنة الثقافية بالنقابة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم التقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2019، لافتة إلى أن تفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، وأنه لن يتم قبول أي أعمال بعد الموعد المحدد.
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