وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي لديه أحلام كبيرة للمواطنين

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كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين، وذلك بمقر الأكاديمية على أن يستمر لمدة ٥ أيام.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف لنواب المحافظين والذي بدأت مرحلته الأولى في شهر ديسمبر الماضي.

وأشاد شعراوي، بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة، بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة في مختلف التخصصات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت أحد الصروح المصرية المهمة التي تقوم بمهمة تدريب الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة لتكون مؤهلة للقيادة في المستقبل وشغل المناصب العليا بكافة القطاعات.

وأعرب اللواء محمود شعراوي، عن سعادته بلقاء نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبي، لافتاً إلى متابعته الجيدة لجهودهم خلال الفترة الماضية من التعاون والتنسيق الجيد مع المحافظين خاصة في الملفات والموضوعات التي تم تكليفهم بمتابعتها.

وقال شعراوي: نسعى بصورة مستمرة لإكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن.

ووجه وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلها نواب المحافظين خلال الفترة الماضية والتي شهدت متابعة عدد كبير من التكليفات والملفات المهمة التي يتابعها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة .

وشدد شعراوي علي أن رضا المواطن هو شغلنا الشاغل وهمنا جميعاً كحكومة لتعويض ما فاته خلال السنوات الماضية من نقص في الخدمات، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بإنفاق مليارات الجنيهات على المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وبصفة خاصة في القرى والنجوع بمختلف المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ التكليفات الرئاسية في كافة الملفات ونسير بخطى سريعة في عمليات تنفيذ المشروعات خاصة مع الجهات المانحة والدولية التي تتعاون مع الوزارات المختلفة بالحكومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة لديها عزيمة لتحقيق المستهدفات الخاصة التي وضعتها الدولة للحصول على رضا المواطن، لافتا إلى أن ما تحقق على أرض المحافظات خلال الست سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهده مصر منذ عقود طويلة.

وقال شعراوي، إن اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال الفترة الأخيرة هدفها تبادل الرؤى مع المحافظين وبحث كافة المشكلات والعمل على سرعة حلها.

وأكد الوزير: هناك بعض التجارب والأفكار الجيدة التي يتم تنفيذها في محافظة لحل مشكلة عامة في باقي المحافظات والتي تم الاستفادة منها وتعميمها بعد ذلك ومن بينها تجربة محافظة كفرالشيخ مؤخراً في فتح بعض المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وطالب وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين، بإبعاد الموظفين غير الأكفاء أو المقصرين في العمل، ومتابعة كافة العاملين تحت رئاستهم والاستعانة بالعناصر الجيدة.

وأكد شعراوي، أن المواطن لديه طموحات وطلبات كثيرة والحكومة تريد العمل ليلا ونهارا لتحقيقها، ولابد من استغلال كافة الموارد المتاحة لدى المحافظات بالصورة الجيدة: امنعوا إهدار المال العام واحسنوا استغلال الموارد المتاحة.

وأضاف وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي لديه أحلام كبيرة للمواطنين ولابد من العمل ليلا ونهارا لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات الجارية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لذلك.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أهمية وجود حصر مدقق لكافة ممتلكات المحافظات والعائد المالي منها لدراسة أفضل الطرق لزيادة الموارد من تلك الممتلكات.

كما طالب شعراوي، نواب المحافظين، بالاستعانة بالكوادر المحلية التي تحصل على دورات تدريبية سواء في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشددا على اهتمامه وحرصه الكبير على الاستمرار في البرامج التدريبية لكافة القيادات والكوادر المحلية بالمحافظات لرفع كفاءتها بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية، نواب المحافظين، بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم فيما يخص حلول المشاكل والتحديات التي تواجههم في المحافظات والاستفادة من الحلول المبتكرة والجيدة لتلك المشكلات.

وأضاف شعراوي: لازم يكون لديكم الصبر والإصرار على تغيير حياة المواطنين للأفضل واستفيدوا من أي سلبيات وطوروها للأفضل.

وفيما يخص قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، قال شعراوي، إن هذا الملف على رأس عمل الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح في 30 سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن الدولة مصممة ولديها الإرادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ على الأراضي الزراعية وحق الأجيال القادمة فيها.

وقال شعراوي: كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل على المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف على المواطن خاصة في القرى، وطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التي أعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وإزالة المخالفات، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليون و٢٠٠ ألف طلب.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود في شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى في أكثر من قطاع وعلى رأسها الإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.

وأكد الوزير: نسعى بكل قوة لمحاربة الفساد ونهتم بالتدريب وتأهيل العاملين وخلق طموح لديهم للترقي في الوظائف المختلفة بالإدارة المحلية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة نقص المهندسين بالإدارات الهندسية في المحافظات وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.

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