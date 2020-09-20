بالخطوات.. أسباب ظهور لمبة "التلاعب" في عداد الكهرباء مسبق الدفع وطرق إصلاحها

كتب- محمد صلاح:

استفسارات وتساؤلات كثيرة يبحث مستخدمو العدادات مسبقة الدفع عن إجابة لها؛ خصوصًا أنه يتعرض إليها مختلف المواطنين ممن قاموا بتركيب العدادات مسبقة الدفع.

وحرصًا من "مصراوي" على توفير وتوضيح المعلومة الصحيحة للمواطنين، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن لمبة التلاعب الموجودة في العداد مسبق الدفع "الكارت" عندما تقوم بـ"الرمش" يعنى ذلك أن العداد فقد ما يقرب من ٢٥٪ من إجمالي الرصيد الموجود داخل العداد الذي يتم شحنه، ولا داعي لأي قلق؛ فذلك إجراء طبيعي يحدث في كل عداد.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن سبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد يرجع أيضًا إلى نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة تحدث في حالات استثنائية كتشطيب الشقة، وما يتبعها من تكسير في الحوائط وخلافه.

وأوضح المصدر أنه يجب على المشترك في هذه الحالة الاتصال على رقم 121 لإرسال الشركة مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

وعن كيفية إصلاح مندوب الشركة الخطأ في العداد وإطفاء لمبة التلاعب، قال المصدر: "يثبِّت المندوب الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة، مع عودة الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي، ثم يفعّل المندوب الكارت لوقف لمبة التلاعب، مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

ويتفاجأ البعض في كثير من الأحيان بظهور لمبة صفراء مكتوب عليها "تلاعب" على العداد الكهربائي الديجيتال الحديث أو مسبوق الدفع، وهو ما يجعلهم في قلق؛ لا سيما أن هذه الظاهرة تعرِّض مالك العداد إلى محضر سرقة وغرامات.