نواب بـ"الشيوخ": إنجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد.. ونطالب الحكومة بتسهيلات في مخالفات البناء

قال عدد من أعضاء محافظة الشرقية الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال تسلمهم كارنيهات عضوية المجلس، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينكرها إلا جاحد، وإن المشروعات القومية العملاقة دليل واضح على حجم الإنجاز.

وقال اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وضوح الشمس؛ حيث نجح الرئيس في القضاء على العشوائيات، وطور شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في كل أرجاء البلاد.

وأشار سعيد إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية؛ ولكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذري، لافتًا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادة مصر مكانتها الدولية.

وأوضح النائب أنه يفضل الانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة الإدارة المحلية باعتباره محافظًا سابقًا لمحافظة الشرقية وله باع كبير في مجال الإدارة المحلية.

ومن جانبه، قال النائب محمد سليم إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن إجراء الإنتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ في ظل هذه التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.

ومن جانبه، قال النائب صلاح الطاروطي إن قضية الاستثمار على رأس أولوياتها؛ خصوصًا أن عملية تأسيس الشركات لابد من سرعة الإجراءات المتعلقة بها، مطالبًا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.

بينما قال النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ عن "مستقبل وطن"، إن أهم ما يشغله خلال الفترة القادمة هو قضية التصالح في مخالفات البناء التي تهم الشارع المصري، مطالبًا بتسهيلات جديدة بالقانون، مضيفًا: أهم شيء الصالح العام، ومواقفنا تدور حول الدفاع حول مصلحة الشعب، مؤكدًا أنه سينضم إلى لجنة الإدارة المحلية.

ومن جانبها، أكدت النائبة ريهام مجدي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، أن مجلس الشيوخ إضافة جديدة للحياة النيابية من أجل الإسراع في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، مطالبةً بضرورة تدعيم الصناعات كثيفة العمالة؛ من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وأكد النائب أكمل فاروق، أنه سيترشح على رئاسة لجنة الإسكان، مشيرًا إلى أنه سيطرح جميع المشكلات التي تواجه المحامين في تطبيق قانون القيمة المضافة، وتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة المالية، بجانب طرح مشكلات المستثمرين وتقريب وجهات النظر في قانون مخالفات البناء.​