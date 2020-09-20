سيتي إيدج تطلق المرحلة الثانية من "مزارين أيلاندز" بمدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، المطور العقاري الوطني، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة، عقب النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، والتي شهدت بيع جميع الوحدات، مما يشير الى أن المرحلة الثانية ستشهد إقبالا غير مسبوق متفوقا على المرحلة الأولى، التي أثبتت زيادة الطلب على مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تسوقها شركة سيتي ايدج بمدينة العلمين الجديدة.

وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن نجاح المرحلة الأولى من مزارين أيلاندز، وإطلاق المرحلة الثانية، يعكس ثقة العملاء في مشروعات الشركة وخاصة في مدينة العلمين الجديدة، التي تمثل مرحلة جديدة للتطوير العقاري في السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفاً جديدة لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم في تحقيق مستقبل مستدام للبلاد، كأحدث وأهم مدن الجيل الرابع.

وقال محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، أن مشروع أبراج العلمين الجديدة هو الأول من نوعه. حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة بإنشاء أبراج بإطلالة مباشرة على الشاطئ في الساحل الشمالي وجميع أنحاء الجمهورية بشكل عام بارتفاع يصل إلى 44 طابقًا، موضحا ان الأبراج تتميز بتصميمات متنوعة تناسب جميع الأذواق، وفيما يتعلق بمشروع مزارين، قال المكاوي ان نفاذ وحدات المرحلة الأولى يزيد من مسئولية الشركة بضرورة تقديم منتج عقاري يليق بثقة العملاء في مشروعاتنا.

وأضاف المكاوي أن مزارين هو كمبوند في مدينة العلمين الجديدة يطل على الأبراج السكنية وبجوار North Square (أكبر مشروع تجاري بالساحل الشمالي) ويمتد المشروع على مساحة 707 فدان مكونة من مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتطورة منها فيلات مستقلة تطل على منظر خلاب للبحيرات الزرقاء متصلة بالشاطئ ومياه البحر عبر القنوات تحت الجسور، وتوين هاوس مطلة على حمام السباحة أو تطل على مناظر طبيعية خضراء، بالإضافة الى شاليهات وشقق فاخرة، ، مشيرا الى أن المشروع يعد أول مشروع أفقي في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى كونه يقع البحيرة ، ويتمتع بموقع استراتيجي لكونه قريبا من المرافق المخصصة لمدينة العلمين.

تقع مزارين أيلاندز على مساحة حوالي 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا مصممة بشكل عصري بمساحة واسعة بين الوحدات، وتتراوح مساحاتها من 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر من الشواطئ الرملية المتلألئة في مدينة العلمين الجديدة، ومن خلال القنوات والجسور، تتدفق مياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء مباشرة إلى بحيرات مزارين.. وتتضمن مزارين أيلاندز، مجموعة من حمامات السباحة، ومسارات المشي، والمناظر الطبيعية، وأماكن لانتظار السيارات.