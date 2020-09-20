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رئيس جهاز الشروق: تلقينا 1800 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمدينة

12:54 م الأحد 20 سبتمبر 2020
رئيس جهاز الشروق: تلقينا 1800 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمدينة

مخالفات البناء

كنب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق إن الجهاز تلقى حتى الآن 1800 طلب تصالح فى مخالفات اللناء، مؤكدا استمرار العمل يومى الجمعة والسبت لإستقبال الطلبات وسداد الجدية، مع مد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة مساءً، كي تتناسب تلك المواعيد مع المواطنين، بالتزامن مع قرب انتهاء موعد تلقى طلبات التصالح والمقرر فى 30/9/2020 وتيسيراً على مقدمى الطلبات.

وناشد رئيس الجهاز أصحاب القطع المخالفة بإغتنام الفرصة، وسرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم الطلب قبل إنتهاء الموعد.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التصدي لأعمال البناء المخالف الجديدة بكل حسم وقوة، حيث تمكنت لجنة الإزالة الفورية بمشاركة شرطة التعمير من إزالة وإيقاف ثلاث حالات بنائية مخالفة في مهدها، في قطعتين بالمنطقة الثامنة عمارات وقطعة بالحي الثالث شرق.

وقال الغيطى إن المخالفة تمثلت فى الشروع لزيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وبغرض تحويلها لدور سكنى.

وأوضح أن اللجنة تمكنت أيضاً من التحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة حيث إنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأي أعمال تُنفذ بعد صدور القانون رقم (17) لسنة 2019.

مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء عبدالرءوف الغيطي جهاز مدينة الشروق

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