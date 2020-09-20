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وزير الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة محور الشباب بمدينة الشروق

12:51 م الأحد 20 سبتمبر 2020
وزير الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة محور الشباب بمدينة الشروق

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة محور الشباب بمدينة الشروق، والتي تشمل أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى للمحور والتخطيط المروري، وذلك في ضوء أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن أعمال الزراعة تضمنت القطاع الأول من الطريق، والتي تبدأ من مركز المدينة (1) بالقطاع الغربي حتى ميدان الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بزراعة ما يقرب من (320) شجرة زينة (فيكس بنجامينا) دائمة الخضرة.

وأضاف الغيطى، في بيان اليوم، أن أعمال التخطيط المروري بدأت من القطاع الثاني بالطريق من ذات الميدان حتى محور جمال عبدالناصر شاملة التخطيط المروري للحارات الثلاث بكل اتجاه مع صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية والدهان التحذيري لمطبَّات التهدئة، وذلك لتحقيق السلامة المرورية بمدينة الشروق، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في شتى المجالات التي تحقق راحة سكان المدينة.

عاصم الجزار مشروع رفع كفاءة محور الشباب مدينة الشروق

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