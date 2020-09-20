معرض صور.. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيا عبر تطبيق "قراءتي"

كتب- محمد نصار:

فعلت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى التطبيق الإلكتروني "قراءتي" وذلك لتسجيل قراءات عدادات المياه إلكترونيا من جانب المواطنين.

ويأتي ذلك التطبيق من جانب الشركة في إطار حرصها على تسجيل قراءات استهلاك المواطنين بشكل منتظم وتجنبا لحدوث أية أخطاء في الفواتير الشهرية نتيجة عدم تمكن المحصل من تسجيل القراءات.

وينشر مصراوي خطوات تسجيل قراءات العداد عبر التطبيق على النحو التالي:

- اختيار رقم المشترك (رقم العميل – رقم الحساب) المراد إدخال القراءة له من خلال مربع يظهر أمامك على الشاشة.

- تظهر شاشة بها جميع أرقام المشتركين التي تم إدخالها من قبل.

- يتم اختيار رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

- الضغط على التقاط صور (تصوير القراءة الموجودة بالعداد) وتظهر قائمة تختار منها الكاميرا للتصوير في نفس وقت إدخال القراءة أو تختار معرض الصور إذا كانت القراءة مصورة سابقا.

- بعد تحميل الصورة يتم الضغط على تسجيل وإدخال القراءة يدويا في خانة "إدخال قراءة" ثم الضغط على تأكيد.

- في حالة وجود مشكلة يمكن كتابتها في مربع الملاحظات للتواصل من جانب الشركة مع العميل.