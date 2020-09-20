"القومي للمرأة" يشكر وزارة الداخلية لإطلاقها مبادرة "كلنا واحد"

كتبت-نور العمروسي:

قالالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه إنه يتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية؛ لإطلاقها فعاليات المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير كل المتطلبات المدرسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعظيم الدور

المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال توفير كل المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة والمساهمة

في رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.