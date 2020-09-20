أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"القومي للمرأة" يشكر وزارة الداخلية لإطلاقها مبادرة "كلنا واحد"

11:16 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
"القومي للمرأة" يشكر وزارة الداخلية لإطلاقها مبادرة "كلنا واحد"

مبادرة كلنا واحد

كتبت-نور العمروسي:

قالالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه إنه يتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية؛ لإطلاقها فعاليات المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير كل المتطلبات المدرسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعظيم الدور

المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال توفير كل المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة والمساهمة

في رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

مبادرة كلنا واحد المجلس القومي للمرأة مايا مرسي

الخبر التالى:

يخدم المواطنين والحركة السياحية.. وزير النقل يتفقد مشروع محور شمال الأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101900

    عدد المصابين

  • 88666

    عدد المتعافين

  • 5750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30973469

    عدد المصابين

  • 22569238

    عدد المتعافين

  • 960826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوى العاملة: تعيين آلاف الشباب.. و558 محضرا لمنشآت مخالفة بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا