بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان لاستخراج بطاقات العضوية
بدأ صباح الأحد، حفل استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، والذي من المقرر أن يستمر لمدة يومين بمقر المجلس، لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين في الانتخابات .
وكان في استقبال أعضاء الشيوخ، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود اسماعيل عثمان وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس.
وسجل النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب.
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