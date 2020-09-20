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اليوم.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر

04:00 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
اليوم.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر

أرشيفية

(مصراوي):

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، معرض "أهلًا مدارس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ستتولى وزارة الصحة عملية الإشراف على تعقيم المعرض بجانب سيتم زيادة عدد الممرات بالمعرض لتنظيم عملية سير الزوار دون تزاحم وبعيدًا عن أي تكدسات.

ويتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزي المدرسي، والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%، وسيبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيهًا فأكثر وفقًا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها "سندوتش الطفل" وستقوم وزارة التموين بتكثيف الرقابة على مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة المعرض للاستحواذ على المستلزمات المدرسية، حيث سيتواجد مفتشو الوزارة لمتابعة عمليات البيع للمواطنين في ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب المراحل التعليم المختلفة.

علي المصيلحي معرض أهلا مدارس وزير التموين مستلزمات المدارس

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