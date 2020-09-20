لماذا لم يطبق قانون حظر ذبح الدواجن الحية حتى الآن؟ نائب وزير الزراعة يجيب

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة لأكثر من مرة، تنفيذ قانون حظر ذبح الدواجن الحية، خاصة في حالة تراجع أسعار الدواجن لدى المربين أو ارتفعاها بشكل ملحوظ على المواطن.

ويقول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطبيق قانون حظر ذبح الدواجن الحية، أحد أهم القوانين الرئيسية التي يجب تطبيقه، لما له من أهمية كبرى للحد من بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، خصوصًا مع عدم التخلص الآمن من الدم ونفايات الطيور بعد الذبح، لافتًا إلى أن عدم التطبيق خلال الفترة الماضية كان بسب عدم توافر مخازن مجهزة ومبردة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الصياد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مصر تذبح يوميًا 4 الآف طن دجاج، موضحًا أنه من هنا تأتي أهمية توافر تلك المخازن والعربات التي ستنقل الدواجن من المجازر الآلية إلى المحال، لافتًا إلى أن عدم الجاهزية التامة هو سبب صعوبة تطبيق القرار، والمجازر تكفي لتطبيق.

وأوضح نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من ضمن الأسباب التي تعطل تطبيق القانون، عدم وعي بعض المنتجين والمربين منهم أصحاب شركات كبرى، موضحًا: "يوجد تخوف من عدم قبول المواطن على الدواجن المجمدة".

ولفت الصياد إلى الحصول على موافقة من البنك المركزي لدعم هذا القطاع، من خلال قروض صغيرة بفائدة متناقصة 5%لتطوير المحال وتجهيزها، مؤكدًا عدم إعلان تطبيق القانون إلا بعد توافر جميع مستلزمات التخزين والتوزيع واستيعاب الكميات المذبوحة.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن التطبيق سيبدأ في محافظة الجيزة، وحال نجاح التجربة سيتم تعميمها في القاهرة، ثم باقي المحافظات تباعًا.

الجدير بالذكر، أن القانون يحمل رقم 70 لسنة 2009 وسعت وزارة الزراعة لتطبيقه بجدية لأول مرة في عامي 2016، و2018.​