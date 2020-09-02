طارق المهدي: فتح باب الانضمام للتيار المدني للترشح لانتخابات النواب غدا

كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء طارق المهدي، خلال حفل تدشين التيار الوطني، إن التيار يعتزم الدفع في انتخابات مجلس النواب 2020 بعناصر وطنية تمتلك الرغبة والنية لتقديم أداء برلماني في صيغة برلمانية جامعة لتحقق دورا في حفظ السلام الاجتماعي وتعزيز المشاركة المسئولة، كاشفا عن أنه يعتزم المشاركة بـ25 حزبا و300 شخصية بالانتخابات المقبلة.

وأضاف المهدي، خلال مؤتمر تدشين التيار الوطني: من واقع الإحساس بالمسئولية الوطنية يأتي تدشين التيار الوطني المصري، واخترنا الاسم دون تعالي او مزايدة، ويعمل التيار كرافد ديمقراطي وطني خالص، مؤكدا أن التيار يهدف لتعزيز مشاركة المواطنين بما يحقق التكامل مع الرئاسة المصرية في مواجهة التحديات.

وتابع: الانضمام للتحالف يبدأ من الغد عبر أرقام التليفونات أو مقار الأحزاب المشاركة به، مشيرا إلى أن لجنة انتخابات التيار هي المسئولة عن اختيار المرشحين.

وأكد اللواء طارق المهدي: لدينا كفاءات كثيرة ونستحق الفوز ونبحث عن نخبة جديدة في البرلمان تراقب التشريع وتراقب ربنا قبل أن تراقب التشريع.

وقال المهد، إن التحالف الوطني المصري سيكون "تحالف سياسي مستمر"، مشيرا إلى أن أعضاء التيار منفتحين على جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع الكفاءات والقيادات.