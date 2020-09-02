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12 طابقا.. إزالة عقار مخالف بالمريوطية "فيديو"​

08:48 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
12 طابقا.. إزالة عقار مخالف بالمريوطية "فيديو"​

إزالة عقار مخالف

كتب- يوسف عفيفي:

أزالت محافظة الجيزة، عقارا مخالفا يتكون من 12 طابقا بدون ترخيص على مساحة 300 متر تقريبا بشارع الأنوار من المريوطية بحي الطالبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد عملية الإزالة للعقار المخالف.

ازاله عقار مكون من ١٢ دور بدون ترخيص علي مساحة ٣٠٠ متر تقريبا بشارع الأنوار من المريوطيه بحي الطالبيه

Posted by ‎الصفحه الرسمية لمحافظة الجيزة‎ on Wednesday, September 2, 2020
إزالة عقار مخالف المريوطية الجيزة

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