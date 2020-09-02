12 طابقا.. إزالة عقار مخالف بالمريوطية "فيديو"​

كتب- يوسف عفيفي:

أزالت محافظة الجيزة، عقارا مخالفا يتكون من 12 طابقا بدون ترخيص على مساحة 300 متر تقريبا بشارع الأنوار من المريوطية بحي الطالبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد عملية الإزالة للعقار المخالف.