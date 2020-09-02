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تنسيقية شباب الأحزاب: الانضمام إلينا له ضوابط ونتوقع الهجوم علينا من أصحاب المصالح

07:21 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
تنسيقية شباب الأحزاب: الانضمام إلينا له ضوابط ونتوقع الهجوم علينا من أصحاب المصالح

تنسيقية شباب الأحزاب

كتب- محمد نصار:

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ تأسيس التنسيقية في مطلع 2018، أخذت على عاتقها أن تكون حجر الزاوية في تنمية الحياة السياسية وأن تكون منصة تجمع كل الأطياف والأيديولوجيات في حوار وعمل جاد هدفه البناء وتقديم السياسة بمفهوم جديد يحقق أحلام جيل من الشباب في دولة مدنية حديثة، لذلك كانت ولازالت التنسيقية تتأنى وتتوخى الحذر في عضويتها حفاظاً على أهدافها ومبادئها.

وأضافت، في بيان، الأربعاء: بدأت التنسيقية بعضوية 25 حزباً و10 من الشباب السياسي الفاعلين فهي لم تبحث عن عدد بقدر ما بحثت عن مضمون يحقق هدفها في تنمية الحياة السياسية، ووضعت ضوابط صارمة للانضمام إليها سواء من الأحزاب أو السياسيين ومن أهم شروطها ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً، حسن السمعة، تقديم ورقة سياسات، وهذه الشروط موضوعة على جميع صفحاتها، وضمن استمارة تسجيل العضوية.

وأكدت التنسيقية، أنها ترحب بالانضمام لها وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها حفاظاً على أهداف التنسيقية، وأن محاولات الهجوم عليها والنيل منها غرضها عرقلة مسيرة النجاح والتقدم الذي يتحقق يوماً بعد يوم، فلم يكن لأحد أن يتوقع أن يستمر كيان يجمع كل هذه الأفكار بل ويحقق النجاح بالعمل الجاد، وأن يُعلى فيه الشباب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية، مشددة على أن هذا الهجوم لم ولن يثنينها عن المضي قدماً نحو تحقيق ما تعاهدت عليه من أجل رفعة الوطن وتقدمه.​

تنسيقية شباب الأحزاب تنمية الحياة السياسية

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