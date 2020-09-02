حجاج هنداوي يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة نقابة القراء

كتب- محمود مصطفى:

أعلن القارىء الشيخ حجاج هنداوي، قارىء مسجد المشير حسين طنطاوي، ترشحه على مقعد عضو مجلس إدارة نقابة القراء.

وقال هنداوي في تصريحات له، الأربعاء: "أشهد الله أني لم أفعل ذلك إلا لخدمة القرآن الكريم وأهله الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولجميع زملائي الذين ترشحوا على المقعد ذاته (٢٠ عضوا يتم انتخابهم لمجلس الإدارة) أن يوفقنا جميعاً لما فيه سداد الأمور.

كان الكاتب الصحفي محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، أعلن غلق باب الترشح على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، السبت الماضي.

وأوضح في بيان، له، أن الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال نقيب القراء، تقدم بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات لمقعد نقيب القراء، إضافة إلى الشيخ حلمي الجمل.

وأشار إلى أنه تقدم في اليوم الأخير لمقعد العضوية كل من الشيخ صديق المنشاوي والشيخ طه النعماني والشيخ خضر أحمد مصطفى والشيخ عبد الرحيم دويدار والشيخ حجاج الهنداوي والشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال والشيخ حسين السويفي والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والشيخ محمد كسكين والشيخ محمد نجيب عارف والشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني والشيخ أحمد عوض أبوفيوض والشيخ محمد محروس طلبة والشيخ محمد يحيى الشرقاوي والشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد والشيخ حسين الإسكندراني والشيخ محمد بسيوني عوض والشيخ عبدالباسط عمارة والشيخ محمد مصطفى الشرقاوي.

واختتم الساعاتي: عقب إغلاق الترشيح تسلمت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الأوراق على تبدأ بفحصها لمراجعتها تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الخميس الموافق للسابع عشر من سبتمبر المقبل، وحال عدم اكتمال النصاب القاني تجري الانتخابات بعدها بيومين السبت 19 سبتمبر بالأعداد الموجودة من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

وتابع: "حال تساوي الأصوات على مقعد النقيب بين الشيخ محمد صالح حشاد والشيخ حلمي عبدالحميد الجمل الذي تقدم بأوراقه في اليوم الأول -ومعه تسعة قراء تقدموا لمقعد العضوية- تعاد الانتخابات بينهما يوم 26 من سبتمبر المقبل".

وخلا مقعد نقيب القراء، بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في الخامس من مايو الماضي.