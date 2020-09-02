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محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير سوق عبود "صور"

05:47 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن حي الزاوية الحمراء يشهد جهودا مكثفة تتضمن تطوير سوق عبود بشكل حضاري ورصف وإنارة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى السوق وإنشاء موقف السرفيس وتطوير وتوسيع كوبري المشاة الواصل بين مدينة النور وشارع أحمد حلمي.

وأوضح عبدالعال، أن أعمال التطوير تأتي من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية، وأن الطاقة الاستيعابية للسوق 146 باكية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من أعمال التطوير هو أن ينضم سوق عبود لقائمة الأسواق الحضارية التي تقوم المحافظة بإنشائها حتى يتم وضع نهاية لكابوس الأسواق العشوائية التي طالما عانت منها العاصمة.

وكلف المحافظ، نائب المنطقة الشمالية ورئيس حي الزاوية الحمراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة أعمال إزالة إشغالات السوق ونقل الباعة إلى الملعب المفتوح بمدينة الجندول لحين الانتهاء من أعمال التطوير.​

تطوير سوق عبود سوق عبود محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

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