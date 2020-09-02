بعد تأجيل الامتحانات إلى يونيو.. أزمة الدبلومة الأمريكية تتصاعد وأولياء الأمور يستغيثون

كتب- أسامة علي:

تصاعدت أزمة امتحانات الدبلومة الأمريكية بعدما قررت المدارس الدولية الأمريكية إخطار الطلاب عبر رسائل على البريد الإلكتروني بتأجيل الامتحانات الأمريكية في مصر.

وقررت College Board" (هيئة الامتحانات الأمريكية)، في رسالتها، تأجيل امتحانات الدبلومة الأمريكية إلى يونيو المقبل.

وقالت الهيئة إن القرار سوف يطبق على امتحانات 2010؛ بسبب أزمة تسرب الامتحانات المتكررة في مصر، والتي تكررت رغم التدابير الإضافية التي اتخذتها الهيئة.

واستغاث أولياء الأمور بالحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإنقاذهم من ضياع مستقبل أبنائهم، فضلًا عن المصروفات التي أنفقوها خلال هذا العام.

وكانت الأزمة قد اندلعت الشهر الماضي عقب إلغاء الامتحان قبل عقده بساعات يوم 29 أغسطس الماضي، بسبب تسريب الامتحان؛ حيث أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الإلكتروني المرسل إلى الطلاب المصريين، إلغاء امتحان السات الذي كان مقررًا عقده السبت 29 أغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.

في السياق ذاته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتمادها لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـ"AMIDEAST".

وأكد شوقي أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، تخاطب كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة؛ حفاظًا على مستقبل أبنائنا.