كامل الوزير يبحث مع موانئ دبي العالمية سبل التعاون في مجال النقل

كتب- أسامة علي:

استقبل المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموانئ دبي العالمية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل، بحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية.

في بداية اللقاء أكد المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموانئ دبي العالمية على أهمية التعاون مع الجانب المصري نظراً لثقل مصر الدولي والاقليمي ومشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، بالإضافة الى موقعها المتميز الذي يساهم في حركة التجارة الدولية، مؤكداً على الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة الصادارات والواردات.

كما بحثا سبل التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناظق اللوجيستية، نظرا لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية، بالإضافة الى التعاون في مجال النقل النهري خاصة وأن موانئ دبي لها تجربة ناجحة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية بمصر في مجال النقل البحري والمناطق الصناعية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، على اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي خاصة وأن مصر دولة محورية ذات دور إقليمي مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة، فأكد وزير النقل على تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتاً إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج، وذلك بعد الانتهاء من إعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار "الوزير"، إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري يتم تنفذها الأن، لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل. حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الاهوسة.

وفي ختام الاجتماع وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنجاز هذا التعاون على أرض الواقع.