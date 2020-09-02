"مياه الجيزة" تحصل على شهادة اعتماد السلامة والمأمونية لنظامَي إمداد محطتي إمبابة وجزيرة الذهب

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كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن جودة مياه الشرب ومراقبتها أمر مهم بمختلف مراحل الإنتاج؛ بداية من مآخذ المحطات وحتى وصولها إلى المواطنين.

وأعلن الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظامي إمداد محطتى مياه إمبابة وجزيرة الذهب، وتهدف إجراءات السلامة والمأمونية إلى تقييم المخاطر التي تحيط بنظم إمداد مياه الشرب من المصدر وحتى المستهلك، وهذه الإجراءات تسهم في دفع المخاطر ومنع حدوثها وضمان وصول مياه الشرب النقية إلى المستهلك بشكل آمن.

وشهد الدكتور صلاح بيومي إجراءات تسليم شهادتَي الاعتماد عبر الفيديو كونفرانس إلى المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة الجيزة وممثلي قطاع الجودة بشركة الجيزة، وممثلي إدارة الجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد بيومي بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة الجيزة على الرغم من التحديات الموجودة.

وقال الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة بالشركة القابضة، إن الاعتماد الخاص بالسلامة والمأمونية يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقًا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فعالية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار مجهودات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لتحسين جودة المياه المنتجة.

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