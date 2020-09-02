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بسبب كورونا.. الصحة العالمية تُرجح استكمال الدراسة "أون لاين"

02:33 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
بسبب كورونا.. الصحة العالمية تُرجح استكمال الدراسة "أون لاين"

داليا سمهوري

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن قرار فتح المدارس لا يعني وجود الطلاب في المدرسة بشكل أساسي، ولكنه يعني مواصلة الدراسة بطريقة الـ"أون لاين".

وأضافت أن قرار العودة للمدارس يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين، إلى جانب عاملين مهمين، وهما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.

داليا سمهوري منظمة الصحة العالمية المدارس فيروس كورونا

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