بعد تكرار تسريبه.. "مشروعات النواب" تفتح ملف امتحان الدبلومة الأمريكية

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية.

وأوضحت النائبة، في طلبها الذي تقدمت به اليوم الأربعاء، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تلقيه خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـ College Board، بإلغاء الامتحان لوجود دلائل على تسريبه.

وتابعت بأن الوزير نفى اختصاص الوزارة لهذا الامتحان واقتصار دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST، مطالبةً في الوقت ذاته بضرورة تدخل الوزارة بمخاطبة كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة؛ حفاظًا على مستقبل أبنائنا.

وأوضحت "أبو السعد"، أن إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررًا عقده السبت 29 أغسطس، تسبب في حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم، لما له من تأثير سلبي.

وأضافت البرلمانية، أن الطلاب تلقوا بريدًا إلكترونيًّا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أعلنت فيه إلغاء امتحان السات الذي كان مقررًا عقده السبت 29 أغسطس في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر، مضيفةً: وليس لدى الطلاب أي ذنب في إلغاء الامتحان بهذا الشكل المفاجئ؛ ما يهدد مستقبلهم، خصوصًا مع بدء التنسيق للجامعات سواء الحكومية أو الخاصة.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة أن الإشكالية في معظم محاولات الامتحان يتم إلغاؤها من الجهة المانحة الدبلومة الأمريكية في أمريكا لتسريب الامتحان في مصر؛ بما يسبب تأثر العديد من الطلبة بهذه الإلغاءات المتكررة؛ حيث أصبحوا مهددين بعدم دخول الجامعة، لعدم حصولهم على المجموع اللازم؛ نظرًا لإلغاء 4 محاولات هذا العام لعقد الامتحان.

وطالبت "أبو السعد"، بضرورة التحرك السريع من وزير التعليم والجهات المعنية؛ لبحث الأمر والتحقيق في واقعة تسرب الامتحان ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر، مشيرة إلى أنه يضر بسمعة مصر، وقد يسبب إلغاء هذه الشهادة من مصر نهائيًّا.