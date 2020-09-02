كيف توفر في كهرباء التكييف مع تكنولوجيا "الانفرتر"؟.. مصدر يُجيب

كتب- محمد صلاح :

يتساءل العديد من المواطنين عن تقنية الانفرتر التي تعد أحدث تطور للتكنولوجيا فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف.

وينشر "مصراوي" المعلومات الصحيحة المتعلقة بتلك التساؤلات التي تتناول كيفية الاستفادة من تكنولوجيا الإنفرتر؛ لتقليل كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية بشكل عام وتكييف الهواء بشكل خاص..

وصرَّح مصدر مسؤول بمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بأن تكنولوجيا الإنفرتر هي تكنولوجيا تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف؛ مما يعني "أن الكباس بدل ما يدخل في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة يمكن من خلال الإنفرتر تشغيل التكييف على سرعات عالية ومنخفضة؛ بمعنى أن يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة، حسب الحمل مما ينتج عليه التوفير في استهلاك الكهرباء".

ونوه المصدر، لمصراوي، أنه على عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا وإما قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك طاقة الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها، مشيرًا إلى أنه عندما يصل الثرموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد، يتوقف الكمبرسور أو الكباس، وتستمر المروحة في العمل، وعندما يشعر الثرموستات أن درجة الحرارة قد زادت، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.

وأكد المصدر، أن تكنولوجيا الانفرتر تساعد على الحفاظ على كهرباء المنزل وعدم إهدار الطاقة بشكل كبير ومفرط على عكس الأجهزة الأخرى.