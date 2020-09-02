"الإياتا": حركة المسافرين تسجل انخفاضًا حادًّا بنسبة 79.8% خلال يوليو الماضي مقارنة بـ2019

كتب- محمد عبيد:

قال ألكساندر دو جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، إن البيانات المتعلقة بحركة المسافرين خلال شهر يوليو الماضي سجلت انخفاضًا حادًّا بنسبة 79.8% بالمقارنة مع 2019، إلا أنها أفضل نسبيًّا من معدلات شهر يونيو الماضي على أساس سنوي؛ والتي سجلت انخفاضًا بنسبة 86.6%؛ ليعود ذلك إلى ازدياد الطلب على السفر الداخلي.

وأضاف ألكساندر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن افتتاح الأسواق في منطقة الاتحاد الأوروبي أسهم في دفع الطلب العالمي للسفر إلى أوروبا، إلا أن بعض المناطق الأخرى سجلت معدلات أقل مما كانت عليه في شهر يونيو، كما انخفضت السعة بنسبة 70.1% بالمقارنة مع 2019، وانخفض عامل الحمولة ليصل إلى 57.9%.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا": تواصل أزمة الطلب على السفر معاناتها على الرغم من التحسن البسيط المسجل بالمقارنة مع أرقام يونيو، وسيبقى القطاع مقيدًا مع بقاء 4 من أصل 5 مسافرين في بيوتهم، في حين لا تمنح قرارات الدول لإعادة فتح حدودها، ثم إغلاقها، ثم إزالة قوانين الحجر الصحي وفرضه مرة أخرى، الثقة للمسافرين للعودة إلى الأجواء، ولا لشركات الطيران لإعادة وضع جداولها الزمنية.

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضًا حادًّا بنسبة 93.3% في الحركة الجوية خلال شهر يوليو الماضي، وتحسنًا عن 96.1% مقارنةً بشهر يونيو. وانخفضت السعة بنسبة 85.6%، وعامل الحمولة 43.4 ليصل إلى 38%.

بينما انخفض الطلب على الحركة الجوية للشركات الإفريقية إلى 94.6% خلال يوليو، وتحسنًا عن 97.8% المسجل في يونيو، وتقلصت السعة بنحو 84.6%، وعامل الحمولة 47.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 25.4% الذي يعد الأقل بالمقارنة مع باقي الأسواق.