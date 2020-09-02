توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جمعيات أهلية وتنسيق الجامعات أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على عناوين الصفحات الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، وجاء على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى الجمهورية، وزيادة 8 سلع على بطاقات التموين، فيما أبرزت الصحف في الشأن الاقتصادي إعلان البنك المركزي تسديد مصر لديون بـ6.8 مليار دولار.

فتحت عنوان "10 جامعات أهلية جديدة بأعلى المعايير العالمية .. الرئيس: الإسراع في تنفيذ مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم" سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفة مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي وجه خلاله الرئيس السيسي بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية مع توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي تأكيده على أهمية تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات المتطورة، على أن تطبق التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

وذكرت "الأهرام" أن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع استعرض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة والعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوطط وأسوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي اطلع - خلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيوالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- على إجراءات استقبال العام الدراسي الجديد ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، حيث وجه خلاله بالإسراع في تطبقي مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، حيث بين أهمية تطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائب التكنولوجية الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية كما شدد على ضرورة التوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والتصالح في مخالفات البناء"، ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري نفيذها في محافظة القليوبية وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع بدء بتأكيد رئيس الوزراء أنه يتم متابعة الموقف على الأرض فيما يخص المشروعات الحيوية التي تهم المواطنين في كل المحافظات، وأن الهدف من هذه اللقاءات المتتابعة والتي ستتكرر مع كل المحافظين، هو العمل على حل المشكلات المتداخلة مع الوزارات والجهات المختلفة ودفع العمل في المشروعات المتعددة.

ونقلت "الجمهورية" تأكيد محافظ القليوبية أن إجمال اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري بلغ 512 مليون جنيه، منها 25 مشروعا انتهى تنفيذها من بنيها مستشفى التأمين الصحي ببنها ومستشفى قها المركزي وتطوير مستشفى قليوب المركزي ومستشفى أبو المنجا المركزي، إضافة إلى 18 مشروعا جاري تنفيذها منها مستشفة الخانكة المركزي ومستشفى كفر شكر .

وتحت عنوان " التموين: 8 سلع إضافية على بطاقات التموين وانتظام إنتاج الخبز" ألقت صحيفة الأخبار الضوء على إعلان وزارة التموين زيادة عدد السلع التي يتم توزيعها على بطاقات التموين إلى 28 سلعة بدلا من 20 سلعة، وبدء توزيها خلال الشهر الجاري من خلال 35 ألف منفذ ومجمع استهلاكي وفرع جمعيتي على مستى الجمهورية.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق بين الهيئة القومية للأنفاق وإحدى الشركات الفرنسية بقيمة مليار و183 مليون يورو لمدة 15 عاما، يأتي للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التي تقوم حاليا بتشغيل الخطين الأول والثاني.

فتحت عنوان " 1.1 مليار يورو لتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو"، أشارت الأهرام أن وزير النقل أوضح أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لاتقل عن 90%، وبين أن وزارة النقل تقوم بتطوير الخطين الأول والثاني واستكمال إنشاء باقي الخطوط، وأيضا القطار الكهربائي (السلام /العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان) ومشروعي المونوريل اللذين يتم تنفيذهما حاليا.

وتحت عنوان " وزير الدفاع خلال متابعته إجراءات القبول بالكليات العسكرية: أوصيكم بالتمسك بالقيم الأصيل للعسكرية المصرية" ألقت صحيفة الجمهورية الضوء على تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلى طبيا وبدنيا ونفسيا لإعداد دفعات جديدة من الضباط المقاتلي القادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة أن القائد العام تابع مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث أشاد بالمستوى المميز للطلبة المتقدمية ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الالتحاق بالحياة العسكرية.

وتحت عنوان " ثانية تنسيق تشغل معظم الأماكن المتبقي بالجامعات .. و75 ألفا يسجلون الرغبات"، أبرزت صحيفة "الأخبار" انطلاق أمس المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والبالغ عددهم 254 ألفا و512 طالبا وطالبة، مضيفة أن أعداد الذين تقدموا بالأمس وصلت إلى نحو 75 ألف طالب وطالبة.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق تأكيده انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية مشكلات، وإشارته إلى إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وفي الشأن الاقتصادي، عنونت صحيفة "الجمهورية" "المركزي: مصر تسدد ديونا بـ6.8 مليار دولار"، حيث أبرزت إعلان البنك المركزي المصري عن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولاء في الربع الأول من العام الجاري، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.

وفي الشأن العالمي، أبرزت صحيفة "الأهرام" دعوة فرنسا دول الاتحاد الأوروبي للرد بشكل جماعي في حالة تعرض أحد الدول الأعضاء في التكتل لهجوم على سيادته ومصالح، في ضوء التصعيد والاستفزازات التركية المتواصلين شرق البحر المتوسط.

فتحت عنوان " فرنسا تدعو لرد أوروبي حاسم على الاستفزازات التركية"، أشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه، أعلنت اليونان زيادة إنفاقها الدفاعي لردع تركيا التي تواصل استعراض قوتها شرق المتوسط، وأضافت أن تقارير إعلامية كشفت عن اتجاه أثينا لإجراء محادثات مع فرنسا ودول أخرى لتحديث ترسانتها العسكرية.