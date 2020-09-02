أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

6 سبتمبر.. بدء حجز أراضي الإسكان المميزة في 14 مدينة بأسبقية الاختيار

04:01 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
6 سبتمبر.. بدء حجز أراضي الإسكان المميزة في 14 مدينة بأسبقية الاختيار

أرض فضاء

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرنية إجراءات حجز قطع الأراضي المميزة، ضمن المرحلة الرابعة، يوم 6 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم 10 من الشهر نفسه.

ويصل عدد قطع الأراضي الموجودة في 14 مدينة إلى 1719 بمدن (6 أكتوبر الجديدة- بدر- العاشر من رمضان- السادات- برج العرب الجديدة- الفيوم الجديدة- بني سويف الجديدة- وأسيوط الجديدة- غرب أسيوط- سوهاج الجديدة- غرب قنا- طيبة الجديدة- أسوان الجديدة- أخميم الجديدة) بمساحات تتراوح من(192 مترًا إلى 1200 متر).

يتم سداد مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، 100 ألف جنيه، عدا مدينة أخميم الجديدة يتم سداد 50 ألفًا، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن قطعة الأرض بعد التخصيص بنحو شهر، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض البالغ 75% على 3 سنوات اقساط ربع سنوية.​

أراضي الإسكان المميزة هيئة المجتمعات العمرنية العاشر من رمضان 6 أكتوبر الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي