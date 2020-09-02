أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الإثنين.. قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

02:30 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الإثنين.. قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

انقطاع المياه

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي، بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحًا، ولمدة 36 ساعة، نظرًا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية المستشفيات، الإسعاف، أقسام الشرطة، المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه الساحل الشمالي شركة مياه الشرب مدينة الحمام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان