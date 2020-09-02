الإثنين.. قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي، بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحًا، ولمدة 36 ساعة، نظرًا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية المستشفيات، الإسعاف، أقسام الشرطة، المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.