وسط إجراءات احترازية مشددة.. أديرة تبدأ فتح أبوابها مجددًا لاستقبال الزائرين

مصراوي

بدأت اليوم عدة أديرة فتح أبوابها مجددًا لاستقبال الزائرين من أصحاب السيارات الملاكي، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع الإقامة في بيوت الخلوة إطلاقا من جانب الشباب.

وكشف مصدر كنسي مسؤول لمصراوي، أن الأديرة ستبدأ فتح أبوابها من اليوم لاستقبال الزائرين مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لاتجاه الكنيسة نحو إعادة الفتح بعد شهور الإغلاق تماشيًا مع سياسة الدولة في عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف المصدر، أن استقبال الزائرين سيقتصر على أصحاب السيارات الملاكي وبعدد محدد منعًا لخلق تجمعات كبيرة قد ينجم عنها خطأ، لافتًا إلى أن الأديرة التي بدأت الفتح في 3 أغسطس الماضي التزمت التزامًا تامًا بالإجراءات الاحترازية ونجحت في خطتها لعودة الفتح مجددًا حتى الآن.

وأعلنت أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، ودير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، ودير الشهيد مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة، عن بدء استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي فقط، وفى حدود 5 سيارات يوميا، بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الأنبا ساويرس، الأسقف العام المشرف على هذه الأديرة فى بيان: "يعتذر الدير عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، إضافة إلى الامتناع عن المجىء للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيفا فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل من الأشكال".

ويأتى قرار الأنبا ساويرس، الأسقف العام المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج، والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بإعادة فتح الأديرة للزائرين، بعد لقائه أمس الأول بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لعرض خطة فتح الأديرة، التي سمح بها البابا.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، أحد أديرة وادي النطرون في صحراء البحيرة استقبال الزائرين من الأقباط بدءا من غدٍ ١ سبتمبر مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي أقرتها الدولة في خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووضع الدير برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير ٥ محاذير لاستقبال الزائرين وهي استقبال رواد الدير من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط واستئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق على رقم مخصص على واتساب بدءا من ١ سبتمبر وعدم استقبال الشباب للخلوة الروحية والاقتصار على الآباء الكهنة.

وشدد الدير على ضرورة التزام الشعب القبطي بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء القناع الطبي والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان والامتناع عن المجئ إلى الدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة أو السعال أو التهابات الحلق أو أي أعراض تنفسية حفاظا على الجميع.

وأعلن مبيت زوار دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن استئناف استقبال الزوار بدءا من الغد الموافق ١ سبتمبر بنسبة إشغال 50% مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتم تحديد عدد من التليفونات للحجز المسبق.