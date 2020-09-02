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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان التأهيل التربوي بطنطا

12:01 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان التأهيل التربوي بطنطا

الدكتور محمد أبو زيد الأمير

كتب - محمود مصطفى:
قام الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، الثلاثاء، بجولةٍ تفقديةٍ شملت المرور على لجان امتحانات التأهيل التربوي بطنطا.

واطمأن الأمير، على سير لجان الامتحانات وانتظامها وسط إجراءات احترازية شديدة؛ تمثلت في تعقيمٍ شامل لمدرجات الامتحان، وتطهيرها كافة.

واطمأن، على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من خلال التهوية المناسبة، والإضاءة الكافية، ومستوى أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات التأهيل التربوي بدأت الثلاثاء، بـ 13 مركزًا بمختلف محافظات الجمهورية وسط متابعة من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.

محمد أبو زيد الأمير جامعة الأزهر لجان التأهيل التربوي

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