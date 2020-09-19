الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى رجل الأعمال محمد فريد خميس

(مصراوي):

نعّت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، الرمز الوطني الكبير، وأحد القامات الاقتصادية الوطنية رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إن محمد فريد خميس أسهم عبر سنين طويلة في إثراء الاقتصاد القومي المصري، وكان له اهتمام خاص بصعيد مصر تمثل في إقامة العديد من المشروعات التنموية، والأعمال الخيرية.

وأضافت: "كما نذكر له بكل إعزاز الدور الاجتماعي الهام الذي قدمه لأبناء الوطن من خلال مؤسسته الاجتماعية. ودعمه لدور العبادة، وإسهاماته في الترويج لمسار العائلة المقدسة بإنتاج مجموعة من المنسوجات المتميزة التي تجسد الزيارة المباركة لمصر".

وتقدمت الكنيسة بخالص العزاء لأسرة الفقيد العزيز ولأحبائه وتلاميذه، وكل من تلامسوا مع ما قدمه من عطاء إنساني نبيل.

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