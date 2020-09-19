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"شعبة السياحة" تطالب بوضع خطط محددة استعدادا للعمرة حال فتح الموسم

11:16 م السبت 19 سبتمبر 2020
"شعبة السياحة" تطالب بوضع خطط محددة استعدادا للعمرة حال فتح الموسم

العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

دعت دينا بكري عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالجيزة، المسئولين عن قطاع السياحة الدينية، إلى وضع خطط وضوابط محددة من الآن للعمرة حال فتح الموسم، حتى توفق كل شركة أوضاعها.

وأكدت بكري في بيان اليوم، أهمية أسطول النقل السياحي، في حركة القطاع ونشاطها، سواء داخلية أو خارجية أو مستجلبة، لافتة إلى أن هذا القطاع مكبل بالعديد من القيود التي أثرت عليه بالسلب في ظل أزمة كورونا، فأصبح متوقفا عن العمل في ظل توقف النشاط السياحي وملزما بسداد الأقساط المستحقة عليه والقيام بعمليات الصيانة.

وأشارت إلى وجود تحدي كبير حاليًا في القدرة على سداد شركات السياحة لأقساط الأتوبيسات، التي اشترتها حديثا في ظل توقف نشاط النقل السياحي بسبب كورونا.

وطالبت بكري، بضرورة إيجاد آلية لحل أزمة سداد أقساط الأتوبيسات في هذه الفترة حتى لا يتم سحب الأتوبيسات من الشركة المالكة أو تحميل أعباء مالية من غرامات تأخير أو فوائد لصالح البنوك وتأجيل هذه المستحقات بدون فوائد أو ضخ تمويل من البنوك للنقل السياحي باشتراطات ميسرة.

وأكدت أن الدولة لا تدخر جهدًا في مساندة القطاع السياحي، ورغم العديد من المبادرات التي طرحتها من تمويل وإقراض للقطاع السياحي بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين بقيمة 3 مليارات جنيه، بخلاف مبادرة تمويل وإحلال وتجديد قطاع السياحة، لكنه يوجد حجر عثر أمام تنفيذ هذه المبادرات، واستفادة القطاع السياحي لها بسبب الشروط المعقده التي وضعتها بعض البنوك ومن الصعب تنفيذها في ظل هذه الظروف التي يواجهها القطاع، والتوقف شبه التام رغم ضمان وزارة المالية لقرض بقيمة 3 مليارات جنيه.

وناشدت الدولة بمد فترت تأجيل المستحقات لدى القطاع السياحي مرة أخرى، نظرا لاستمرار توقف النشاط السياحي حتى الآن في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا وعدم قدرة الشركات والمنشآت السياحية على الالتزام بسدات مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء حاليًا، وكذلك تأجيل القروض المستحقة من البنوك، أو البديل وهو تيسير إجراءات الاقتراض من البنوك للقطاع السياحي ضمن المبادرات المعلنة.

العمرة شعبة السياحة دينا بكري قطاع السياحة الدينية

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