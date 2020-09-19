الآثار: اكتشاف 14 تابوتًا جديدًا في سقارة

(مصراوي):

نجحت البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة الأثرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، في كشف بئر جديد به 14 تابوتًا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتًا مغلقًا.

يأتي ذلك استمرارًا لأعمال حفائر البعثة الأثرية، التي أسفرت الأسبوع الماضي عن كشف بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميًا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عام.

ووفق بيان رسمي، مازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف والإعلان عن تفاصيله قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الكشف الأسبوع الماضي وحرص النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا، ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

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