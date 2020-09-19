قريبًا.. تنفيذ نفق أسفل نهر النيل في الأقصر للربط بين البر الشرقي والغربي

(مصراوي):



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم باستطلاع للمواقع في منطقة سوفتيل بالأقصر لعمل نفق أسفل النيل للربط بين البر الشرقي والغربي، متابعًا: "هذا النفق سيكون هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي الأقصر".

قال الوزير: "النفق هيخدم الراغبين في الانتقال من شرق إلى غرب النيل، بدلًا من المرور 10 كيلو وهو ما يؤثر على السياحة"، موضحًا: "هنعمل نفق للأقصر يعبر النيل من داخل الأقصر لوادي الملوك في الغرب".

وتابع، أنه تم وضع ميزانية لرصف كل الطرق بين القرى والمراكز، وبين القرى والمدن، بـ36.7 مليار جنيه مصري، بجانب خطة لتطوير المزلقانات، قائلًا: "مش هنسيب الطرق المحلية داخل المحافظات، وهيكون عندنا شبكة طرق محلية تضاهي شبكة الطرق المركزية".​