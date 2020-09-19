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​بعد تخفيض قيم التصالح 25%.. الإسكان تعلن موقف المسددين لـ100% من الرسوم في المدن الجديدة

10:04 م السبت 19 سبتمبر 2020
​بعد تخفيض قيم التصالح 25%.. الإسكان تعلن موقف المسددين لـ100% من الرسوم في المدن الجديدة

المهندسة نفيسة هاشم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار أصدر قرارا بتطبيق تخفيضات نسبة رسوم التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة تراوحت بين 15% وحتى 25%.

وأضافت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، لمصراوي، أن من سدد قيمة التصالح بنسبة 100% قبل إعلان قيمة التخفيض، يستردها بكل تأكيد، فالقرار يسير على المتقدم السابق والحالي.

وتابعت: "على المتقدم التوجه لنفس مكان سداد قيمة التصالح وإجراء تسوية وسوف يسترد باقي المبلغ".

وتم تطبيق نسبة التخفيض على على النحو التالي:

- 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، وبمدينة الشيخ زايد.

- 20 % بمدن الشروق - أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر، العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة.

- 25 % بمدن بدر، و15 مايو، بمدينة سفنكس الجديدة، السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة.

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نفيسة هاشم قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان

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