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حزب المصري يخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة النيل

09:00 م السبت 19 سبتمبر 2020
حزب المصري يخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة النيل

مجلس النواب

كتب - أسامة علي:

أعلن أحمد عزالدين مساعد رئيس حزب المصري لشئون الإعلام، تدشين قائمة وطنية تعبر عن كل شرائح المجتمع، لخوض الانتخابات البرلمانية علي جميع دوائر (قائمة – فردي) في وجود شخصيات وطنيه داعمة.

وأعلن اللواء سيد الجابري رئيس حزب المصري، أن القائمة ستكون تحت اسم ( قائمة النيل) مؤكدًا أن الحزب والقائمة يمتلكوا رؤية؛ واستراتيجية وطنية، وحلول حقيقية؛ لجميع المشكلات التي تواجه الدولة المصرية من خلال خبرات مصرية، ودراسات بحثية علمية، وشباب يمتلك القدرة على العطاء، وسيدات مخلصات.

مجلس النواب الانتخابات البرلمانية أحمد عزالدين انتخابات حزب المصري

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